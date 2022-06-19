Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный украинский и канадский ресторатор, а также судья "Мастер Шеф". Звезда на начало войны был на своей родине, но в конечном итоге недавно вернулся в Украину. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится и вкусными рецептами, а также личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво опубликовал несколько фото отца.

"С днем отца, украинцы

Я не могу сказать, что я получил хороший пример от моего отца. Я точно понял, каким отцом не нужно быть

К сожалению

Роль отца – очень важна

Это пример для детей

Это опора для женщины

Это мотивация и вдохновение

Это безопасность

В Украине я понял, кто такой отец. Я знаю, очень много мужчин, которые сейчас защищают Украину или работают на победу" - написал Хименес-Браво.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"С праздником господин Эктор", "На папу похожи".

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