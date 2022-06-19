Як пише Politeka.net, у Міжнародний день батька музикант опублікував у своєму Instagram важливий пост. У ньому він вперше показав світу свого маленького сина-хоч і частково.

Про те, що Вакарчук вперше став батьком, стало відомо в серпні минулого року. Однак, сам співак не розкривав ні точну дату народження дитини, ні ім'я його матері. Було відомо тільки те, що у музиканта народився хлопчик, якого назвали Іваном. Втім, журналісти все ж розшукали маму дитини. Їй виявилася продюсер провідного українського продакшену Radioaktive Film Євгенія Яцута. Зараз вона вагітна вдруге.

У новому пості Вакарчук показав маленьку ручку сина, якою той тримається за його палець. Співак також розкрив, що 19 червня хлопчикові виповнився рік.

"Святкувати перший рік сина в День батька-особливий подарунок долі!",- підписав знімок Вакарчук.

Його шанувальники не змогли пройти повз.

"Щастя сину, щастя в мирній Україні!", "Найщиріші вітання! Приділяй малому багато уваги! Це буде безцінне!", "Вітаю! Удачі вам і малому!", "Вітаю! Миру і здоров'я!",- пишуть люди.

Нагадаємо, у мережі спливло рідкісне фото маленької Наді Дорофєєвої на руках у батька.

Як повідомляла Politeka, Остапчук зворушив кадрами з сином, з яким екс-дружина не дає поговорити 4 місяці.

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