Таке виробництво вже є в Словенії, яка активно допомагає продуктами Україні.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко задумався в Instagram над тим, що зробить після нашої перемоги.

Переможець шоу "Майстер Шеф" звернув увагу на те, що мало народних українських страв знаходяться на масовому виробництві. І вважає, що в сучасному світі, коли щось народне потрапляє в масштаби промислового виробництва, то стає доказом, що воно прям дійсно глибоко знаходиться в культурі.

Тому Євген Клопотенко упевнений, що коли скінчиться війна, то він обов'язково спробує зробити велике виробництво всередині України смальцю і шкварок.

"Це стане для мене символом того, що Україна відновилася настільки, що ми змогли налагодити нове виробництво і запустити продукт, який про нашу національну культуру", - поділився шеф.

Євген Клопотенко зазначив, що таке виробництво вже є в Словенії, яка активно допомагає продуктами Україні. Щоб шанувати місцевих жителів за їх неоцінену допомогу, Євген пообіцяв вивчити кілька рецептів з кухні Словенії.

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