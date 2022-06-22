Такое производство уже есть в Словении, которая активно помогает продуктами Украине.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко задумался в Инстаграм над тем, что сделает после нашей победы.

Победитель шоу "Мастер Шеф" обратил внимание на то, что мало народных украинских блюд находятся на массовом производстве. И считает, что в современном мире, когда что-то народное попадает в масштабы промышленного производства, то становится доказательством, что оно прям действительно глубоко находится в культуре.

Теперь Евгений Клопотенко уверен, что когда кончится война, то он обязательно попробует сделать большое производство внутри Украины жира и шкварок.

"Это станет для меня символом того, что Украина восстановилась настолько, что мы смогли наладить новое производство и запустить продукт, который про нашу национальную культуру", - поделился шеф.

Евгений Клопотенко отметил, что такое производство уже есть в Словении, которая активно помогает продуктами Украине. Чтобы уважить местных жителей за их неоцененную помощь, Евгений пообещал выучить несколько рецептов из кухни Словении.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.

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