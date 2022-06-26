Чоловік висловився про події цього ранку в Києві.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Зараз пара виховує маленького сина Лева, а також підтримує українців у боротьбі проти російської агресії.

Сьогодні окупанти випустили близько 50 ракет по наших містах. Микита Добринін, який також захищає країну, відразу прокоментував ситуацію:

"З самого ранку ракети продовжують бити по Україні. Чотири Прильоти з чотирнадцяти вдарили по мирних. Дорослі, діти... Рашисти нікого не шкодують. Росія продовжує цей геноцид продовжує цей геноцид проти України і українців " - пише Добринін.

У мережі пишуть свої реакції: "мерзоти😡; бідні діти, бідні люди... 😢 ; Господи 😢 коли це скінчиться 😮 так боляче на це дивитися😢 😢 😢; жах! ВСУ має тих рашистів в прах стерти!!!; 😢Боже; ненавиджу 😡 бідні діти, бідні люди 😭; коли ж вони повидихають тварі... 😢».

Раніше Даша виклала кілька сторіс з відпочинку в Хорватії з сином Левом, куди вирушила без чоловіка. Маленький Лев, судячи з відео, в захваті від того, що відбувається, він пританцьовує, сидячи на руках у матері.

"Лев обожнює музику, просто може залипнути на годинник", - підписала одну зі сторіс Квіткова.

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