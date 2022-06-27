Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Не так давно знаменитість зважилася на важливий крок - зробила собі бюст третього розміру. У співачки є наречений-блогер Олександр Волошин. Пара нещодавно в'їхала в нову квартиру з каміном, про яку довгий час мріяла. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала яскравий образ під час виступу.

На кадрах Анна була в білій сукні з ефектним вирізом. Зірка нагнулаась перед залом, хвалившись своїми новими формами.

"Я так рада, що під час війни взяла собі таку місію - бути поруч з нашим майбутнім", - написала Анна.

"Зараз важливо підтримувати дітей, давати їм відчуття дитинства, посмішки", - зазначила Трінчер.

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