Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, а також на пост-шоу проекту, де розповіла про події після зйомок. Даша і Макс не змогли бути разом, проте дівчина змогла прославитися в Instagram і стала спілкуватися з шанувальниками якомога частіше.
Зараз багато хто цікавиться життям Даші, запитують про особисте, схудненні і планах на майбутнє. Дівчина почала поступово розповідати про себе знову і показала, як вирішила нещодавно відпочити і дозволила собі розслабитися.
Даша показала кілька кадрів, на яких встигла поніжитися на сонці:
"Вдалося навіть позасмагати, але я тільки побіліла, тому що змився очеретяний загар» - написала Даша.
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Також у своїх сторіс Даша показала, як виглядає без косметики, з'явившись у халаті.
"Без перисоф/фейсапов. Подивіться на шкіру, саме після цього догляду ефект натягнутої шкіри. Доброго ранку", - написала Даша.
Зірка легко посміхнулася і зробила селфі, зробивши акцент на своєму обличчі. А після цього показала, як зібралася робити вправу на прес.
"Зараз горітиме прес. Ну яка ж вона солоденька", - написала зірка.
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