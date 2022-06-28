Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній - відомий український артист. Зірка разом з Мішель Андраде нещодавно оголосили, що припиняють співпрацю з продюсерським центром Потапа і тепер самостійні артист. Артисти в останньому інтерв'ю "Зірковому шляху" поділилися емоціями.
"Гурт MOЗGI розпався?", - звучало заголовок публікації.
"Є ідеї пісень і що далі робити з цією групою. Я думаю, що MOЗGI... не хочеться, щоб вони перестали існувати, тому що це був наш тандем. Ми можемо бути окремими артистами, але це чоловіча банда, яка повинна існувати", - процитував "Зірковий шлях Олексія.
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