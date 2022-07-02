Ребрик зізналася, яке єдине почуття відчуває під час перегляду новин про нові злочини росії в Україні.

Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик емоційно відреагувала на трагедію на Одещині, де в ніч на 1 липня окупанти вдарили по житловому будинку та санаторію, забравши життя 21 людину.

У публікації у своєму Інстаграм Ребрик розповіла про те, що такі новини не викликають у неї нічого, крім злості.

«Лють. Щоразу, коли я відкриваю новини – я відчуваю люту лють. Краще (чи може гірше?) і не скажеш», - розповіла актриса.

Вона розповіла, що уявляє, яким було курортне селище Сергіївка до того, як росіянини вирішили, що це черговий об'єкт для «демілітаризації».

«Розмірене життя, яке вибухає енергією влітку, шум моря, сіль у повітрі, коли вдихаєш його на повні груди, туристи, які приїдуть і поїдуть зі згадками про маленький шматочок морського літа», - поділилася роздумами Лілія.

За словами Ребрика, зараз усі українські новини переповнені людським горем.

«Іноді здається – все, вже переповнено твої внутрішні джерела горя. А потім у нього вливають ще й ще: по краплині, ніби знущаючись і розтягуючи це катування. Найлютіша лють. Переповнене джерело горя. Хочеться самій це все зупинити – прямо зараз, у цей момент, обірвати це катування. І щоби більше ніяких подібних новин», - емоційно написала актриса.

У пості вона також поділилася кадрами з місця трагедії на Одещині.

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