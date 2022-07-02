Как пишет Politeka.net, Елена Войченко - жена Владимира Остапчука, с которой телеведущий развелся в 2020 году. У пары остались двое детей - Эмилия и Эван. После начала войны Войченко отправилась с ними в Канаду, а Владимир пошел защищать Украину. Остапчук уже много раз успел пожаловаться, что экс-супруга не дает общаться с детьми. Елена в новом интервью Алине Доротюк рассказала об угрозах бывшего супруга, передает "УНИАН".
"Он прямым текстом желал мне смерти, долго озвучивал, что не нужно было вывозить детей, и они были в безопасности в бомбоубежище. После того, как меня послали пять раз, я сделала тоже самое. Он обиделся и дней 20 не звонил, - рассказала Елена.
Стоит отметить, Остапчук после развода с Войченко женился на Кристине. Пара по сей день вместе и строит дом под Киевом.
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Напомним, Остапчук показал трогательные кадры с сыном, которого не видел более 4 месяцев
А еще Politeka сообщала, что Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук честно рассказал, почему три месяца не общается с детьми