Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка живе та працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. А після початку війни Ольга займалася написанням книг про українську кухню та благодійні вечері, де збирає гроші для України.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де цього разу вирішила показати кадри зі своєю дочкою Вірою. Ольга зробила селфі, обіймаючи маленьку дочку. Мати з дочкою легенько посміхнулися, додаючи теплоти та зворушливості кадру.

"Останній тиждень емоційний стан був десь на рівні плінтуса. Тільки коли щось роблю навіть маленьке для людей, для країни, мені стає трохи краще", - написала Ольга.

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