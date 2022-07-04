Як повідомляє Politeka.net, Лілія Ребрик не просто ведуча і актриса, вона ще й блогер – висвітлює своє життя, ділиться порадами, міркуваннями та підтримує тісний зв'язок із шанувальниками у соцмережах. Цього разу вона поділилася щасливою подією в Інстаграм .

Так, Лілія Ребрик зізналася, що нещодавно їй вдалося виступити на сцені у Молодіжному театрі.

"Дякую ЗСУ за можливість виходити на сцену. Червоні губи, квіти, оплески глядачів… Дякую. На дві години згадалося мирне життя", - зізналася телеведуча.

Так, на свіжому фото Лілія Ребрик постала неймовірно щасливою в гримерці. На фото зірка покрасувалася з яскравим макіяжем, який акцентував увагу на її губах нафарбованих темною бордовою помадою. Очі телеведучої лише трохи підведені тушшю. У руках вона тримає великий букет ромашок.

Користувачі мережі залишили компліменти під знімком. Свій коментар написала і співачка Оля Цибульська: "Яка ти", "Так хочеться вас обійняти. Все обов'язково буде", "Який крутий букет, це скільки квіточок треба було зібрати".

Нагадаємо, що донька Ребрик похвалилися своїм талантом на камеру, мама не втрималася.

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