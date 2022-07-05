Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками новинами свого життя у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня записала у сторіс повідомлення, в якому розповіла про завершення її конкурсу та початок роботи над адаптацією хіта "Разноцветная" українською мовою.

Раніше Надя оголосила конкурс серед своїх шанувальників, хто напише їй переклад українською мовою тексту пісні "Разноцветная", яку вона випустила незадовго до початку війни. За перші кілька годин Дорофєєва отримала понад сотню варіантів, а тепер, як виявилось, українці скинули їй 1600 варіантів текстів для пісні.

"Всім привіт. Хочу сказати, що конкурс на кращу адаптацію тексту на пісню "Разноцветная" завершено. У нас 1600 варіантів. Ми починаємо роботу, і я знайду цей найкращий варіант. Дякую всім, хто брав участь", - сказала Дорофєєва у відео , яке опублікувала у стор.

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