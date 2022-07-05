Євген Кошовий показав, на який крок у своєму житті наважився та поділився кадрами у своєму блозі.

Як повідомляє Politeka.net , актор, комік, телеведучий та керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий похвалився новими патріотичними татуюваннями, якими обзавівся. Фото він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм-Stories .

На одне із тату коміка надихнула пісня покійного Кузьми Скрябіна "Коломійки". Слова цієї пісні Кузьма на кожному концерті частково змінював. Так, на лівій руці Євгена Кошового відтепер буде написано: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

Також Євген Кошовий набив тату на правій руці з написом: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом". Він також додав повідомлення для недоброзичливців, нагадавши, щоб вони не забували про цей факт.

Слід зазначити, що з початком повномасштабної російської агресії на території нашої держави українці почали масово робити патріотичні татуювання, намагаючись таким чином демонструвати віру у перемогу та гордість бути українцем.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.