Евгений Кошевой показал, на какой шаг в своей жизни решился и поделился кадрами в своем блоге.

Как сообщает Politeka.net, актер, комик, телеведущий и руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой похвастался новыми патриотическими татуировками, которыми обзавелся. Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм-Stories.

На одно из тату комика вдохновила песня покойного Кузьмы Скрябина "Коломийки". Слова этой песни Кузьма на каждом концерте частично менял. Так, на левой руке Евгения Кошевого отныне будет написано: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

Также Евгений Кошевой набил тату на правой руке с надписью: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом". Он также добавил сообщение для недоброжелателей, напомнив, чтобы они не забывали об этом факте.

Следует отметить, что с началом полномасштабной российской агрессии на территории нашего государства украинцы начали массово делать патриотические татуировки, пытаясь таким образом демонстрировать веру в победу и гордость быть украинцем.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.