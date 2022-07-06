Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Квартал 95" та "Жіночого кварталу". Знаменитість любить спорт і розтяжки, а також недавно зайнялася танцями у пілона. Нікітіна не лише показує свої результати, а й навчає всіх охочих. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.
А цього разу Катя показала свою фігуру, поділившись селфі зі спортзалу. На кадрах Нікітіна була у велосипедах та білому топіці, позуючи перед дзеркалом у спортзалі.
"Спорт марафон продовжується", - написала Катя на сторіс.
Після цього Нікітіна вже сиділа на килимку, вихваляючись своєю фігурністю. Поруч із Катею були ще кілька людей, які займалися.
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