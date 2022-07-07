Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Зірка одружений з красунею Христиною, з якою вже понад 10 років разом. У пари є троє синів – Іван, Дмитро та Олександр. Але зіркове подружжя це не зупиняє, адже Христина з чоловіком планують ще й дівчинку. Решетники, як і інші зірки, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами. А зараз Христина вирішила показати у своєму Інстаграм, як займається у спортзалі, поділившись новими сторісами.

"Спорт) Відмінна вправа для сідниць", - написала Христина, де витягала ноги назад, тримаючи в руках гантелі.

"Ноги та сідниці горять прямо. Але обов'язково - прямий кут передньої ноги та гантелі - результат супер", - написала Крістіна на другому сторісі.

Нагадаємо, дружина ведучого Решетника показала, як проводить час із трьома дітьми.

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