Як повідомляє Politeka.net , українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик активно веде соціальні мережі, підтримує країну в її боротьбі проти окупантів та висвітлює ситуацію на своїй сторінці. Нещодавно Лілія зустрілася з іншим ведучим Славою Деміним та розповіла багато цікавого.
Вони поспілкувалися на різні гострі теми та встигли записати пам'ятний ролик:
«Закликаємо перемогу всіма можливими способами! Можете повторити 😉? – пише Лілія під кадрами.
У мережі відреагували: «Молодці! 👏 Я так не зможу, але якби був текст, то можна спробувати))); А можна текст 🙏🏻😅💓; Круто 👍🔥; Навіщо повторювати?; Наша Віра Сильна. Ми переможемо.З нами Божа Сила💛💙; Лілічка, красуня!!!! Люблю дивитися програму з вами !!!; Як це вивчити? Ахазаза 😂».
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Зазначимо також, Лілія Ребрик - щаслива і горда мати двох дочок, яких вона часто показує в мережі. Цього разу вона зачарувала відео зі старшою дочкою Діаною.
В об'єктиві оператора – усміхнена Лілія у білому халаті, а поруч її старша донька – Діана. Мама з донькою прокинулися і приступили до ранкових процедур: намазали обличчя кремом, помили і посушили волосся, а потім перевдяглися в теплі светри. Як зізналася Лілія Ребрик – це відео було знято 20 лютого.
Нагадаємо, що Ребрик показала найкращі ефірні образи та розповіла, що змінилося у її роботі.
Як повідомляла Politeka, Ребрик поділилася щасливою новиною, Цибульська поспішила оцінити.
Також Politeka писала, що Ребрик зізналася, що відчуває після звірств росіян в Україні.