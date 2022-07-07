Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно ведет социальные сети, поддерживает страну в ее борьбе против оккупантов и освещает ситуацию на своей странице. Недавно Лилия встретилась с другим ведущим Славой Деминым и рассказала много интересного.

Они пообщались на различные острые темы и успели записать памятный ролик:

«Призываем победу всеми возможными способами! Можете повторить 😉?» - пишет Лилия под кадрами.

В сети отреагировали: «Молодцы! 👏 Я так не смогу, но если бы был текст, то можно попробовать))); А можно текст🙏🏻😅💓; Круто 👍🔥; Зачем повторять?; Наша Вера Сильная. Мы победим.С нами Божья Сила💛💙; Лиличка, красавица!!!!Обожаю смотреть программу с вами!!!; Как это выучить? Ахазаза😂».

Отметим также, Лилия Ребрик - счастливая и гордая мама двоих дочерей, которых она частенько показывает в сети. На этот раз она очаровала видео со старшей дочерью Дианой.

В объективе оператора – улыбчивая Лилия в белоснежном халате, а рядом ее старшая дочурка – Диана. Мама с дочкой проснулись и приступили к утренним процедурам: намазали лицо кремом, помыли и посушили волосы, а потом переоделись в теплые свитеры. Как призналась Лилия Ребрик - это видео было снято 20 февраля.

Напомним, что Ребрик показала лучшие эфирные образы и рассказала, что изменилось в ее работе.

Как сообщала Politeka, Ребрик поделилась счастливой новостью, Цибульская поспешила оценить.

Также Politeka писала, что Ребрик призналась, что чувствует после зверств россиян в Украине.