Навколо них знаходиться команда, яка готується розпочати ефір.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик з радістю приміряє для ефірів стильні та ефектні образи. На своїй сторінці у Instagram вона поділилася закулісними кадрами, а також показала, як виглядає її робота на знімальному майданчику.

Спокійна та серйозна Лілія Ребрик позувала в елегантному брючному костюмі ніжного бежевого відтінку, до якого вдягла також білу футболку та босоніжки на каблучку в тон вбрання. На обличчі м'який макіяж з акцентом на губи. Волосся ведучої укладає стилістка красивими локонами. Жодного гламуру, одна суцільна елегантність.

Тим часом співведучий артистки Слава Дьомін повторює текст перед ефіром. Він одягнений у повсякденне вбрання, яке складається з блакитної сорочки, білої футболки та сірих штанів. Навколо них знаходиться команда, яка готується розпочати ефір.

Слід зазначити, що Лілія Ребрик тепер веде ранкове шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна" разом з Деміним. Раніше її партнером був Анатолій Анатолич, який зараз веде ефір у парі з Іриною Хоменком.

Нагадаємо, що Ребрик показала найкращі ефірні образи та розповіла, що змінилося у її роботі.

Як повідомляла Politeka, Ребрик поділилася щасливою новиною, Цибульська поспішила оцінити.

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