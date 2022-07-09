Телеведуча та актриса Лілія Ребрик показала свою сім'ю, поділившись трепетним кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка має звання Майстер спорту України з художньої гімнастики, а нещодавно брала участь у шоу "Маска", де сховалась в образі Феї. Не забуває Лілія про Інстаграм, де цього разу показала сімейне фото.

На фото можна побачити всю родину – Лілію, дочок Діану та Поліну, а також чоловіка – танцюриста Андрія Дикого.

"День сім'ї, а отже – кохання, вірності, підтримки та безмежного щастя!", - написала Ребрик.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка доросла вже старша дочка. Спостерігаю за вашою сторінкою, наче тільки маленька була, так виросла. Красива сім'я!", "Які Ви красиві. Дуже приємно дивитися. Довгих років спільного життя, здоров'я та любові", "Бажаю вам гарного настрою і всіх благ, будьте здорові та щасливі!".

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