Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – відома українська співачка, яка прославилася завдяки 11-річній кар'єрі у групі "ВІА Гра". Також Надя брала участь у шоу "Маска", де сховалася за образом Місяця, але Андрій Данилко вгадав красуню. Надя, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російською окупацією. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Мейхер поділилася ефектно у своєму сторіс.

Зірка на фото була у чорній сукні з вирізом, підкресливши свої форми. Доповнила образ Надя капелюшком, поясом та босоніжками.

Сукня у Мейхер власного дизайну. Надя неодноразово розповідала, що займається створенням одягу для власного бренду.

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