Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А у новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Лілія розповіла, як передчувала війну.
Лілія Ребрик передчувала війну.
Ведуча Лілія Ребрик розповіла, що напередодні повномасштабного вторгнення проплакала весь ефір ранкового шоу. Чому сама не знає? А 23 лютого ніби несвідомо прощалася із мирним життям", - написано було у публікації.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Плачу та вірю, що все буде Україна", "Я розумію її, я теж 22 і 23 відчувала, що це вже все, мирне життя закінчилося", "23 лютого всі жінки України щось відчували, бо особисто в мене було відчуття сильної тривоги, у грудях дуже щеміло і хотілося плакати”.
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