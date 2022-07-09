Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська продовжує залишатися в країні та допомагати українцям, а також чітко окреслила свою позицію. Артистка повністю засудила події Росії і присоромила всіх артистів, які мовчали про страхи, які творять окупанти.
Декілька місяців Ольга займалася волонтерством і лише нещодавно вперше за цей час вийшла на сцену. Наразі Сумська продовжує висвітлювати ситуацію з обстрілами російських загарбників та показує відео з місця подій.
На цей раз Ольга показала, як може виглядати пам'ятник "Батьківщина-Мати", якщо прибрати з її щита знак СРСР.
«Яка велич! Україна вистоє! Віримо у нашу ПЕРЕМОГУ!🙏🏻🇺🇦 Голосуємо за ГЕРБ З 7 по 21 липня! у Дії✋🏻‼️» - нагадує Ольга.
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Також Ольга опублікувала теплі кадри із залаштунків театру, на яких позує разом із колегами-театралами. На знімках актриса виглядає по-справжньому щасливою і це не дивно, адже вона у своїй стихії. За словами Сумської, це великий успіх, що виступ у театрах став можливим, хоч іноді доводилося переривати вистави через повітряну тривогу.
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