Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – успішний український та канадський ресторатор колумбійського походження. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. На початок війни Хіменес-Браво був не в Україні і довгий час не приїжджав, але зрештою вирішив повернутись назад. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупантом.

Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться своїми кулінарними успіхами, а також кадрами особистого життя. На цей раз Хіменес-Браво показав, як займається спортом.

"Хто вже зробив ранкове тренування?", - Запитав Ектор і запропонував два варіанти відповіді фанатам у сторіс Інстаграм.

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