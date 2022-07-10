Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий та зірка проектів "Холостяк" та "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою вже понад 10 років разом. У пари є троє синів – Іван, Дмитро та Олександр. Але це не заважає Христині та Григорію мріяти ще й про доньку. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити з фанами.
"Питайте", - написала Крістіна.
"Як ви думаєте, коли закінчиться війна?" - запитав фанат.
"Думаю, не швидкою. Рік ще буде мінімум", - відповіла Крістіна.
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"Чи плануєте переїжджати до іншої країни?", - запитав ще один фан.
"Ні, ми проживатимемо в Україні. І багато подорожуватимемо. Ми не просто так народилися на українській землі. Вірю в це", - відповіла зірка.
Нагадаємо, дружина ведучого Решетника показала, як проводить час із трьома дітьми.
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