Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль зараз їздить Європою, розповідає про силу українських захисників і підтримує громадян у їх боротьбі проти Росії. Також артистка часто показує в Інстаграм, як відбуваються її зустрічі з фанатами та концерти.
Шанувальники у свою чергу оцінюють образи виконавиці, діляться моментами з її концерту та обговорюють її вбрання. Як відомо, Тіна любить блищати на сцені в сукнях оригінального дизайну і навмисно наголошує на формах.
«Дублін. Сьогодні; Розкішна як завжди ❤️❤️; у кого є повне відео?❤️; Наша Лара Фабіанн….👏👏👏; Тіна обожнюю у мене прямо мурашки пішли від слова сім'я 😢; Кращі концерт 💛💙 Дякую 😘; тина як завжди шикарна» - пишуть у мережі.
Також Тіна Кароль виклала кадри, на яких насолоджується теплим літнім дощем. Вона побігла надвір, почала танцювати, дуріти і крутиться навколо себе. При цьому співачка пробігла боса по калюжах. На її обличчі щаслива посмішка.
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На ній велика чорна куртка, а під низом сукня у білизняному стилі бузкового кольору. Свої розкішні локони Тіна Кароль поклала в кумедний пучок, звільнивши з зачіски кілька пасм.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.