Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по Европе, рассказывает о силе украинских защитников и поддерживает граждан в их борьбе против рф. Также артистка часто показывает в Инстаграм, как проходят ее встречи с фанатами и концерты.
Поклонники в свою очередь оценивают образы исполнительницы, делятся моментами с ее концерта и обсуждают ее наряды. Как известно, Тина любит блистать на сцене в платьях оригинального дизайна и намеренно делает акцент на формах.
«Дублин. Сегодня; Роскошная как всегда❤️❤️; у кого есть полное видео?❤️; Наша Лара Фабианн….👏👏👏; Тина обожаю у меня прямо мурашки пошли от слова семья😢; Лучшие концерт 💛💙 Спасибо 😘; тина как всегда шикарна» - пишут в сети.
Также Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.
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На ней большая черная куртка, а под низом платье в бельевом стиле сиреневого цвета. Свои шикарные локоны Тина Кароль уложила в забавный пучок, освободив из прически несколько прядей.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.