Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по Европе, рассказывает о силе украинских защитников и поддерживает граждан в их борьбе против рф. Также артистка часто показывает в Инстаграм, как проходят ее встречи с фанатами и концерты.

Поклонники в свою очередь оценивают образы исполнительницы, делятся моментами с ее концерта и обсуждают ее наряды. Как известно, Тина любит блистать на сцене в платьях оригинального дизайна и намеренно делает акцент на формах.

«Дублин. Сегодня; Роскошная как всегда❤️❤️; у кого есть полное видео?❤️; Наша Лара Фабианн….👏👏👏; Тина обожаю у меня прямо мурашки пошли от слова семья😢; Лучшие концерт 💛💙 Спасибо 😘; тина как всегда шикарна» - пишут в сети.

Также Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.

На ней большая черная куртка, а под низом платье в бельевом стиле сиреневого цвета. Свои шикарные локоны Тина Кароль уложила в забавный пучок, освободив из прически несколько прядей.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.