Українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як її дочка Поліна займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно. Зірка ще займалася художньою гімнастикою, отримавши звання «Майстер спорту України». Зірка зараз одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками", де вони посіли друге місце.

У пари є двоє дочок – Поліна та Діана. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ребрик вирішила поділитись із фанатами досягненням доньки.

На знімку, який Лілія розмістила у сторіс, можна побачити Поліну, яка показала шпагат. Дівчинку підтримувала її тренер, поки малеча демонструвала результат своїх тренувань.

"Покажу вам успіхи Поліни. Сама шокована. Гімнасточка моя", - написала Ребрик.

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