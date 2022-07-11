Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно. Зірка ще займалася художньою гімнастикою, отримавши звання «Майстер спорту України». Зірка зараз одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях зі зірками", де вони посіли друге місце.
У пари є двоє дочок – Поліна та Діана. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ребрик вирішила поділитись із фанатами досягненням доньки.
На знімку, який Лілія розмістила у сторіс, можна побачити Поліну, яка показала шпагат. Дівчинку підтримувала її тренер, поки малеча демонструвала результат своїх тренувань.
"Покажу вам успіхи Поліни. Сама шокована. Гімнасточка моя", - написала Ребрик.
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