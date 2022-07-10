Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як тренується у міні-бікіні, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін – успішний український музикант та актор. Зірка в театрі познайомився зі Сніжанною, з якою одружився через деякий час. У пари є двоє дітей - Веселіна та Єлисей. Також Сніжана виховує сина Артура, який з'явився ще до стосунків із Бабкіним. Нині сімейство знаходиться у Венеції, Італія. Зоряне подружжя взяло паузу між благодійними концертами і вирішило відпочити. А на нових кадрах Сніжана вирішила показати, як займається у міні-бікіні.

На кадрах у прискореному темпі Сніжана показала, як займається. Бабкіна була в міні-бікіні, позуючи перед камерою.

"Корисна 10-хвилинка. Такі щоденні 10-хвилинки, що відновлюють, ми робитимемо щодня в Медіативному Місяці", - написала Бабкіна.

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