Тоді артистка їхала до кордону з доньками, 17-річною Машею та 10-річною Алісою, та чоловіком, а потім її чоловік Вадим мав повертатися. Однак зірка раптово вирішила скористатися своєю популярністю та попросила прикордонників випустити Вадима. У цьому співачка сама зізналася в ефірі одного із телеканалів.

Оля Полякова розповіла, що на той момент була в шоковому стані і дуже панікувала, а також боялася залишити чоловіка в країні, де йде кривава війна та вбивають мирних людей.

"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала, може зараз скористаюся своєю популярністю. Я підійшла, кажу: "Може ви випустите мого чоловіка? У мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обійняли, погладили по голові та відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", — згадує артистка.

"Я бачила мільйони таких історій. Ми довго стояли на кордоні і спостерігали за цим. Дуже хочеться, щоб усі наші люди скоріше повернулися", - додала співачка.

Зазначимо, Оля Полякова, яка за останні місяці об'їздила Європу та Америку з благодійними концертами, лише через чотири місяці з початку повномасштабного вторгнення рф зважилася повернутися додому і відразу ж відвідала міста, які постраждали від обстрілу окупантів.

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