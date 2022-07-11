Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – успішна українська фітнес-тренерка. Зірка була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим, від якого народила двох дітей - Зінаїду та Валентина. Але пара майже через 20 років шлюбу розлучилася. А в новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Марина розповіла, що у її житті з'явився новий чоловік, який змушує її посміхатися.





"Марина Боржемська знову закохалася?" - написали в публікації.

"Ой, можна я це залишу це в таємниці? Але ви можете прочитати на моєму обличчі... Є чоловіки, які почали діяти інакше. І я тобі скажу, що одна людина мене здивувала. Я не можу сказати, що є якась- продовження цієї історії, але ця людина вміє мене дивувати", - сказала Марина.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали кілька коментарів:

"А нам що? Чи важливо це нам?", "То вона Боржемська за дівочим прізвищем, то Узєлкова ... Якось би вже визначилася".

Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" несподівано висловилася на адресу своєї родини

А ще Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" розбурхала фотосесією в купальнику

Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, що відчула далеко від України