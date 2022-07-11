Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - успешная украинская фитнес-тренерша. Звезда была замужем за боксером Вячеславом Узелковым, от которого родила двоих детей - Зинаиду и Валентина. Но пара спустя почти 20 лет брака развелась. А в новом интервью "Зірковому шляху" Марина рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина, который заставляет ее улыбаться.





"Марина Боржемская снова влюбилась?", - написали в публикации.

"Ой, можно я это оставлю это в тайне? Но вы можете прочитать на моем лице... Есть мужчины, которые начали действовать по другому. И я тебе скажу, что один человек меня удивил. Я не могу сказать, что есть какое-то продолжение этой истории, но этот человек умеет меня удивлять", - сказала Марина.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали несколько комментариев:

"А нам что? Важно ли это нам?", "То она Боржемская по девичьей фамилии,то Узелкова...Как-то бы уже определилась".

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