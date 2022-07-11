Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – успішна українська співачка та продюсер. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А цього разу Наталя вирішила поділитись фотографіями своєї зустрічі з українськими військовими, опублікувавши відповідні знімки у своєму Інстаграмі.
На фото можна побачити Наталку, яка сиділа на траві перед військовими. Також зірка похвалилася букетом білих троянд, що її презентували.
"Сильні. Єдині. Непереможні. Слава ЗСУ", - написала Могилевська.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Яка ж ви красива", "Не просто фото, це історія!", "Зараз у мене полетять каміння, але не можливо стриматися. ...Усю війну в тому самому платті, воно хоч стирається?", "Обіймаємо" .
Нагадаємо, Могилевська осоромилася зверненням до головнокомандувача ЗСУ Залужного
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