Популярна українська співачка Настя Каменських з перших днів вторгнення Росії втекла з країни, але заявила про свою патріотичну позицію та влаштовувала концерти на підтримку українців. Також вона активно розповідала, як нудьгує часом із минулого.

Так, цього разу Каменських, яка зараз їздить Європою з благодійними концертами, показала нове фото на своїй сторінці у Instagram. Вона постала в чорній сукні з червоною вишивкою і здивувала пишну постать, яку було важко приховати під не надто вільним вбранням.

Сьогодні з вами на концерті ми загадали бажання. Вірю, що воно здійсниться. Мурашки щоразу. Кришталь – реліз цієї пісні ще не відбувся, але так хотілося подарувати її вам сьогодні» – висловилася Настя.

Раніше Настя приєдналася до українських артистів на концерті "Доброго вечора, ми з України", який проходив у Тель-Авіві. За словами артистки, всі зібрані кошти спрямують до благодійного фонду Маші Єфросініної.

У підписі до публікації Каменських написала: "Сьогоднішній благодійний концерт "Доброго вечора, ми з України" у Тель-Авіві – особливий. Він наповнений одночасно і українською творчістю, і добром – адже зібрані кошти будуть направлені до фонду @masha.foundation на допомогу українським дітям, жінкам та літнім людям".

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