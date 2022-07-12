Популярная украинская певица Настя Каменских с первых дней вторжения рф сбежала из страны, но заявила о своей патриотичной позиции и устраивала концерты в поддержку Украинцев. Также она активно рассказывала, как скучает по временам из прошлого.

Так, в этот раз Каменских, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами, показала новое фото на своей страничке в Instagram. Она предстала в черном платье с алой вышивкой и удивила пышной фигуру, которую было трудно скрыть под не слишком свободным нарядом.

«Сегодня с вами на концерте мы загадали желание. Верю, что оно сбудется. Мурашки каждый раз. Хрусталь - релиз этой песни еще не состоялся, но так хотелось подарить ее вам сегодня» - высказалась Настя.

Ранее Настя присоединилась к украинским артистам на концерте "Доброго вечора, ми з України", который проходил в Тель-Авиве. По словам артистки, все собранные средства направят в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

В подписи к публикации Каменских написала: "Сегодняшний благотворительный концерт "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве – особенный. Он наполнен одновременно и украинским творчеством, и добром – ведь собранные средства будут направлены в фонд @masha.foundation на помощь украинским детям, женщинам и пожилым людям".

Напомним, младшая дочь Ребрик тронула исполнением хита "Ой у лузі червона калина".

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