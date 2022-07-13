Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль зараз активно подорожує, розповідає про допомогу українцям та підтримує наших захисників. При цьому виконавиця намагається якнайчастіше змінювати образи, виступаючи перед фанатами.

Так, цього разу вона здивувала чином із трендовим вбранням білого кольору. Звичайні домашні та милі фото з дому яскраво контрастують з іншими кадрами з виступів зірки.

У білосніжній сукні на підлогу на тонких лямках артистка похвалилася розкішним чином, а також підібрала мінімум прикрас, наголосивши на відкритій спині.

«Тіна Кароль наша гордість 👏; Така красива жінка ця Тіна Кароль, королева наших сердець ❤; Біла королева 💥; і добра, і талановита, і незалежна, і розумна!» - пишуть у мережі.

Раніше вона повернулася до України та показала в Інстаграм перші фото на Батьківщині.

Співачка зберегла це в таємниці, а фолловери про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка, мабуть, покинула будинок. Такі висновки можна зробити з її підписів до фотографій, які Кароль написала минулого часу: "Була вдома. Земля така ж родюча".

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.