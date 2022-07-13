Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сейчас активно путешествует, рассказывает о помощи украинцам и поддерживает наших защитников. При этом исполнительница старается как можно чаще менять образы, выступая перед фанатами.
Так, в этот раз она изумила образом с трендовым нарядом белого цвета. Стоит отметить, что обычные домашние и милые фото из дома ярко контрастируют из другими кадрами с выступлений звезды.
В белоснежном платье в пол на тонких лямках артистка похвасталась роскошным образом, а также подобрала минимум украшений, сделав акцент на открытую спину.
«Тина Кароль наша гордость👏; Такая красивая женщина эта Тина Кароль, королева наших сердец ❤; Белая королева 💥; и хорошая, и талантливая, и независимая, и умная!» - пишут в сети.
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Ранее она вернулась в Украину и показала в Инстаграм первые фото на Родине.
Певица сохранила это в тайне, а подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда, вероятно, покинула дом. Такие выводы можно сделать из ее подписей к фотографиям, которые Кароль написала в прошлом времени: "Была дома. Земля такая же плодородная".
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.