Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка залишається вдома і не їде з країни з 24 лютого, на відміну від багатьох артисток. Леся також без зайвого шуму вирушила до Хмельницького і кілька місяців займалася допомогою притулку для постраждалих українців.

На цей раз артистка показала, як насолоджується відпочинком вдома і проводить щасливі моменти, насолоджуючись маленькими радощами життя. Навіть просто спостерігаючи за соняшниками.

«Дома красиво 🇺🇦. Переписала .. бо щось усі вітають із поверненням… а я нікуди й не їздила)» - додала Леся, чим розвеселила мережу.

«Краса ❤️; Слава Україні, вітаю із поверненням!!😍😍😍; Хорошого дня🌞; І Леся, і природа, і соняшникове поле, все наша Україна і все найкрасивіше! 😍😍😍; Наша українка 🇺🇦❤️; Які ж у нас в Україні красиві види 😍 люблю свою країну. Слава Україні 🇺🇦 Слава нації!; Наша Батьківщина найкраща у світі 🥰🥰🥰».

Особливо Леся любить батьків, яких хоч і не часто показує у мережі, але завжди отримує позитивні відгуки шанувальників. Мама та тато Нікітюк живуть у Хмельницькому, куди сама артистка приїжджає на свята та відвідує близьких.

Останні місяці вона провела саме там, тому почала частіше розповідати про домашні справи.

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