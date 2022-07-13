Євген Клопотенко, російськомовний українець, який перейшов на українську мову 6 років тому.

Як повідомляє Politeka.net , український шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про слова-паразити, які вживає у повсякденній мові. Крім того, на своїй сторінці в мережі Інстаграм шеф-кухар поділився схемою, як перейти на українську мову, тим українцям, які ще розмовляє російською.

"У мене є схемка, яку я застосував до себе: почати, нарешті, говорити українською, бо це важливо, а з іншим можна потім розібратися. Це вам пишу я, Євген Клопотенко, російськомовний українець, який перейшов на українську 6 років тому" , – зазначив він.

Кухар додав, що українська мова настільки в'їлася в нього, що тепер його погано розуміють, коли він починає говорити російською.

"То не страшно, якщо ти не одразу Леся Українка", - написав Євген Клопотенко і попросив підписників ділитися своїми словами-паразитами в коментарях.

Крім того, Євген Клопотенко виписав у стовпчик слова паразити, які хоче викорінити зі своєї мови. Так, він часто використовує слова: "прікол", "конфєта", "поєхали", "в смислє", "кароче" и "ясно-понятно".

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