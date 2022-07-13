Як пише Politeka.net , відомий український шоумен та ведучий поділився в Інстаграм емоційним постом.
«Повернувся до Києва – місце сили, енергії та нескінченного натхнення. Київ це вдома, як співають у новій класній сучасній українській пісні. Я нарешті повернувся до столиці. На цей раз, сподіваюся, надовго. Зараз у місті радує все: вулички, парки, де я гуляв із сім'єю, і навіть туристичні місця, які до цього намагався оминати, але тепер не можу нагулятися. Таке все рідне, своє», – розповів Педан.
Він поділився серією нових знімків, які зробив у рідній столиці. За словами ведучого, наразі Київ для нього сприймається по-новому.
«Тепер зовсім інакше сприймаєш столицю, як мужню фортецю, що знаходилася в жахливій небезпеці і, на щастя, вистояла. Гуляю вуличками і вже мрію, уявляю, як святкуватимемо нашу перемогу. Але попереду довгий та нелегкий шлях. Тримаємося», - підбадьорив українців Педан.
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