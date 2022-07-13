Ведучий шоу «Екси» Олександр Педан після повернення до Києва розповів, що для нього означає дім.

Як пише Politeka.net , відомий український шоумен та ведучий поділився в Інстаграм емоційним постом.

«Повернувся до Києва – місце сили, енергії та нескінченного натхнення. Київ це вдома, як співають у новій класній сучасній українській пісні. Я нарешті повернувся до столиці. На цей раз, сподіваюся, надовго. Зараз у місті радує все: вулички, парки, де я гуляв із сім'єю, і навіть туристичні місця, які до цього намагався оминати, але тепер не можу нагулятися. Таке все рідне, своє», – розповів Педан.

Він поділився серією нових знімків, які зробив у рідній столиці. За словами ведучого, наразі Київ для нього сприймається по-новому.

«Тепер зовсім інакше сприймаєш столицю, як мужню фортецю, що знаходилася в жахливій небезпеці і, на щастя, вистояла. Гуляю вуличками і вже мрію, уявляю, як святкуватимемо нашу перемогу. Але попереду довгий та нелегкий шлях. Тримаємося», - підбадьорив українців Педан.

Нагадаємо, Дьомін жорстко відповів початківцям прозрівати росіянам .

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова здивувала заявою про свого чоловіка .

Також Politeka писала, що Огневич дала дієву пораду, як не опустити руки навіть у темний час.