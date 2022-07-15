Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження, а також суддя проекту "Майстер Шеф". З початку війни Ектор перебував довгий час поза межами України, а нещодавно повернувся назад, після чого записався на військову підготовку. Не забуває Хіменес-Браво про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Ектор вирішив показати, як тренується у спортзалі. На кадрах зірка був у майці та шортах, а в руках тримав штангу. Хіменес-Браво піднімав її до рівня грудей, після чого опускав.
"Боротьба загартовує людину. Підтримуємо міцність тіла, щоб зберегти міцність духу", - написано було на сторіс.
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А після цього Ектор поділився знімком у військовій формі.
"Сьогодні вирішив один раз і назавжди закрити одне питання", - написав Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" захопився українцями, які живуть у двох реальностях
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав поранення, яке отримав на кухні
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" вразив результатами тренувань .