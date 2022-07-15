Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, с первых дней вторжения поддерживает Украину и занимается благотворительностью. В своем Инстаграм он посвятил пост нашей реальности с летящими ракетами по всей Украине, и восхитился силе духа украинцев.

Он отметил, что мы живем одновременно в двух разных мирах: ночи кажутся вечными, а небо окутывает дым; утро начинается со взрывов и дрожащего потолка, а вечера – в сырых бомбоубежищах. Люди спят в коридорах и кровать кажется небезопасным местом.

"Нам говорили "надо жить" и мы начали жить. Начали отстраивать мосты, заведения, дома. Начали пить кофе и ходить на работу, встречаться с друзьями и просто жить. Но наша жизнь разорвана на два мира. Мир смертей, крови и боли и мир, где нужно жить – где мы ходим по улицам и радуемся каждому дню", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво уверен, что в не может давать слабину и должен вдохновлять людей жить дальше. Давать мотивацию пойти в зал или выпить кофе с друзьями.

"То, что ты можешь сегодня подняться с постели и уйти на работу – это сила. Возможность улыбаться, когда болит – это сила. С 24.02 в мире нет сильнейших людей, чем украинцы. Мы победим, я верю в это", - добавил шеф-повар.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.