Он отметил, что война влияет на эмоциональное состояние любого человека, и на него тоже повлияла.

Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, сообщил, что с ним произошла неприятность на кухне. Такого с шеф-поваром не было уже 22 года. Подробностями он поделился на своей странице в Инстаграм.

Эктор появился в кадре с порезанными пальцами, которые были замотаны в бинты.

"Не поверите, как это случилось. Я порезался на кухне. Со мной такое впервые за 22 года. А все почему? Я всегда говорю, что на кухне нужно готовить с хорошим настроением. А у меня вчера было не очень хорошее. Вот поэтому такое и случилось" - признался Эктор Хименес-Браво.

Он отметил, что война влияет на эмоциональное состояние любого человека. Потому важно всегда быть в приподнятом настроении и не терять силы духа.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.