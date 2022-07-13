Если Эктор Хименес-Браво находится в Киеве, то старается не пропускать утренние тренировки.

Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, не раз признавался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда. По словам ресторатора, он начал регулярно заниматься спортом около шести лет назад.

На своей странице в Инстаграм шеф-повар показал свои тренировки в спортивном зале.

В свои нынешние 50 лет Эктор выглядит гораздо более крепким и стройным, чем в более молодом возрасте. Сейчас Эктор регулярно тренируется в спортзале и поддерживает хорошую форму. Если он находится в Киеве, то старается не пропускать утренние тренировки. При этом каждый раз они разнообразны.

"Тренируйтесь, чтобы быть лучше, чем вчера", - призвал Эктор Хименес-Браво пользователей сети.

Кроме того, шеф-повар старается придерживаться правильного и рационального питания, а также никогда не пропускает завтрак.

Отметим, что во время полномасштабной войны в Украине Эктор Хименес-Браво прошел курс военной подготовки и учится стрельбе.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.