Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф", показал, как занимается спортом, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения, а также судья проекта "Мастер Шеф". С начала войны Эктор находился долгое время за пределами Украины, а недавно вернулся обратно, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Эктор решил показать, как тренируется в спортзале. На кадрах звезда был в майке и шортах, а в руках держал штангу. Хименес-Браво поднимал ее к уровню ггруди, после чего опускал.

"Борьба закаляет человека. Поддерживаем крепость тела, чтобы сохранить крепость духа", - написано было на сторис.

А после этого Эктор поделился снимком в военной форме.

"Сегодня решил раз и навсегда закрыть один вопрос", - написал Хименес-Браво.

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