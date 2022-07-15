Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения, а также судья проекта "Мастер Шеф". С начала войны Эктор находился долгое время за пределами Украины, а недавно вернулся обратно, после чего записался на военную подготовку. Не забывает Хименес-Браво и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Эктор решил показать, как тренируется в спортзале. На кадрах звезда был в майке и шортах, а в руках держал штангу. Хименес-Браво поднимал ее к уровню ггруди, после чего опускал.
"Борьба закаляет человека. Поддерживаем крепость тела, чтобы сохранить крепость духа", - написано было на сторис.
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А после этого Эктор поделился снимком в военной форме.
"Сегодня решил раз и навсегда закрыть один вопрос", - написал Хименес-Браво.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" восхитился украинцами, которые живут в двух реальностях
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал ранение, которое получил на кухне
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" впечатлил результатами тренировок