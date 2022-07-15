Як повідомляє Politeka.net , український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився найсмачнішим рецептом вареників з шовковицею та корицею. Як відомо, чоловік часто викладає корисні рецепти зі смаколиками для українців та привертає увагу до себе.

Так, цього разу Клопотенко розповів про вареники з шовковицею та корицею.

Мені такого бабуся ніколи не готувала, але коли я думаю про те, що їм вареники з шовковицею, то почуття, ніби готувала.

І ніби їв я ці вареники з холодною сметаною спекотного липня у тіні під горіхом. Ось таку силу має їжа - вона іноді може створити спогади, яких ніколи не було. Просто воно таке тепле і приємне, що начебто завжди було частиною твого життя і може рятувати, коли трохи погано», - сказав Клопотенко.

Він помітив, що має відчуття, що зараз нам усім потрібні м'які обійми бабусі. Після Євгеній представив і сам рецепт:

500г борошна поєднуєте з 250мл теплої води, яйцем, 3ст.л. олії та щіпкою солі. Замішує тісто і залишає на 20 хвилин відпочити. Берете 500г шовковиці, додаєте 1ч. кориці, перемішувати. Це, власне, і є начинка. Потім ліпіть вареники та варіть у підсоленій киплячій воді 3-5 хвилин. Гарячі вареники посипаєте цукром. Вершкове масло або сметана – за бажанням та кохання.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко нагнав апетиту новим рецептом української страви, відео.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як зробити швидко вечір смачним.

Також Politeka писала, "Майстер Шеф" Клопотенко порадив українцям, що робити після перемоги.