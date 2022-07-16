Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль любить постати перед шанувальниками у яскравих образах, бо привертає увагу до себе не лише виконанням композицій. Артистка блищить на сценах у дорогих вбраннях та сукнях від відомих дизайнерів.

Однак іноді артистка вдається здивувати фанатів і виглядом у звичайній нічнушці. Зокрема, йдеться про номер Тіни «Не дощ», який вона виконує у потаємному образі та співає просто на підлозі, демонструючи розкутіший вигляд.

«Боже, який гарний виступ. Тіна Кароль просто чудова співачка. Ми вас обожнюємо. 😍; До глибини душі 💥😍❤️🌹; Loved ❤️; Вульгарно» - пишуть у мережі у відповідь на виступ Тіни.

Також Кароль здивувала чином із трендовим вбранням білого кольору. Звичайні домашні та милі фото з дому яскраво контрастують з іншими кадрами з виступів зірки.

У білосніжній сукні на підлогу на тонких лямках артистка похвалилася розкішним чином, а також підібрала мінімум прикрас, наголосивши на відкритій спині.

«Тіна Кароль наша гордість 👏; Така красива жінка ця Тіна Кароль, королева наших сердець ❤; Біла королева 💥; і добра, і талановита, і незалежна, і розумна!» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.