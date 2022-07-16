Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль любит предстать перед поклонниками в ярких образах, так как привлекает внимание к себе не только исполнением композиций. Артистка блистает на сценах в дорогих нарядах и платьях от известных дизайнеров.
Однако иногда артистка удается изумить фанатов и видом в обычной ночнушке. В частности, речь идет о номере Тины «Не дождь», который она исполняет в сокровенном образе и поет прямо на полу, демонстрируя более раскованный вид.
«Боже, какое хорошее выступление. Тина Кароль просто отличная певица. Мы вас обожаем. 😍; До глубины души 💥😍❤️🌹; Loved ❤️; Вульгарно» - пишут в сети в ответ на выступление Тины.
Также Кароль изумила образом с трендовым нарядом белого цвета. Стоит отметить, что обычные домашние и милые фото из дома ярко контрастируют из другими кадрами с выступлений звезды.
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В белоснежном платье в пол на тонких лямках артистка похвасталась роскошным образом, а также подобрала минимум украшений, сделав акцент на открытую спину.
«Тина Кароль наша гордость👏; Такая красивая женщина эта Тина Кароль, королева наших сердец ❤; Белая королева 💥; и хорошая, и талантливая, и независимая, и умная!» - пишут в сети.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.