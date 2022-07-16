Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка, яка не так давно розпочала сольну кар'єру. Надя також розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була разом понад десять років.

Наразі артистка все більше приділяє часу своїй творчості та роботі над новими композиціями.

При цьому артистка їздить світом із благодійними концертами, збираючи гроші для України. Нещодавно Надя розповіла, що виступатиме на благодійному матчі у Бельгії.

Так, Надя позувала у молочних штанах та молочній блузі з відкритими плечима та акуратним декольте. Блуза з довгими рукавами прикрашена бантом на одному плечі, вдало гармоніювала з брюками, створюючи цілісний образ.

"Вчора співала Гімн на благодійному матчі у Бельгії. Емоції переповнювали…", – розповіла Надя.

Також Надя показала, як співає пісню "Різнокольорова" українською мовою.

"Я знайшла свого переможця. Вже скоро нашу "різнобарвну" отримають усі. Повна версія скоро!", - написала Надя.

"Чекаю з нетерпінням на цей трек", "дякую за самостійну українізацію вашої творчості", "Упевнена різнокольорова буде просто вау!", "Надя, я вже не можу дочекатися прем'єри", "Ця пісня українською мовою вау", "але ж у умові було саме перетворити пісню з текстом про синьо-жовті кольори, хіба ні?

Нагадаємо, Дорофєєва з скуйовдженим волоссям здивувала домашнім виглядом без фотошопу.

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.

Також Politeka писала, що Дорофєєва вразила зміною іміджу з рожевої кокетки в похмуру брюнетку